Calciomercato Milan, si apre la pista Rudiger: le ultime

Il centrale difensivo del Chelsea è in scadenza e con le valigie in mano: il Milan può inserirsi, nonostante la concorrenza sia forte

L’obiettivo di mercato del Milan è quello di sostituire Simon Kjaer e portare a Milanello un nuovo difensore centrale, che possa occupare lo slot in rosa lasciato libero dal danese.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe anche Antonio Rudiger. Il centrale difensivo del Chelsea è in scadenza e con le valigie in mano: il Milan può inserirsi, nonostante la concorrenza sia forte e comprenda alcuni dei top club europei. A preoccupare, inoltre, l’alto ingaggio del tedesco, che mette la trattativa in salita.