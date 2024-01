Calciomercato Milan, UFFICIALE Kehrer in prestito al Monaco: sfuma l’obiettivo rossonero. Il comunicato del club francese

Il Monaco, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Thilo Kehrer dal West Ham. Sfuma così l’obiettivo rossonero:

COMUNICATO – «Dopo le esperienze in Bundesliga e Premier League, Thilo Kehrer si prepara dunque a fare il suo ritorno in Ligue 1 Uber Eats, campionato che conosce bene avendovi giocato quattro stagioni con il Paris Saint-Germain (dal 2018 al 2022). Originario di Tubinga, vicino a Stoccarda, è cresciuto nello Schalke 04, con cui ha giocato più di cento partite con le giovanili e ha vinto, da capitano, il titolo di campione tedesco U19 nel 2015. Il suo debutto professionistico è arrivato poco dopo, durante una partita di Bundesliga giocata il 6 febbraio 2016 contro il Wolfsburg (vittoria per 3-0)»