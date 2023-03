Calciomercato Milan, Scamacca: Juve attacca, Inter osserva. L’ex attaccante del Sassuolo non vive un bel periodo in Inghilterra

È stato un obiettivo del Milan e potrebbe tornare ad esserlo ora che i rapporti tra il West Ham e Scamacca sono diventati complicati, con l’attaccante ex Sassuolo ai margini del progetto.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra italiana che potrebbe puntare su di lui è la Juventus, con soluzioni diverse dall’acquisto, come un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Non solo Juve, però: anche l’Inter osserva il giocatore. Il futuro, però, si deciderà a giugno.