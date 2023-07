Scamacca Milan: ritorno di fiamma, contatti con il West Ham! I rossoneri si muovono per l’attaccante del West Ham

Il mercato del Milan si muove sempre e in più direzioni. I rossoneri hanno centrato diversi obiettivi e per l’attacco c’è ancora l’idea per Gianluca Scamacca.

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’idea è quella di proporre uno scambio, con l’inserimento di Divock Origi nella trattativa, più conguaglio. Il giocatore ha detto di sì alla Roma, ma la richiesta da parte dei giallorossi del prestito è stata bocciata ad ora da parte del West Ham.