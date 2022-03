Calciomercato Milan: Scamacca ancora caldo, fissato appuntamento col Sassuolo. Ma i rossoneri non faranno aste

Il Milan secondo La Gazzetta dello Sport continua a battere la pista Scamacca. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, i dirigenti del Milan hanno preso appuntamento con il Sassuolo per toccare con mano l’effettivo prezzo dell’attaccante per il quale s’è fatta avanti da tempo anche la stessa Inter.

Già nelle scorse settimane c’erano stati contatti tra Maldini & Massara e i vertici del club della famiglia Squinzi. Ma questo faccia a faccia può risultare determinante per individuare la reale differenza tra domanda e offerta. Di recente Carnevali ha fatto presente: non bastano 65 milioni per Scamacca e Frattesi. In via Aldo Rossi lasciano intendere che non vogliono dare vita ad aste con i dirimpettai di San Siro.