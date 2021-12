Calciomercato Milan: nuove conferme per Aaronson

Il Milan è sulle tracce di Brenden Aaronson, centrocampista 21enne del Salisburgo. Arrivano conferme dalla Germania

C’è anche il Milan sulle tracce di ​Brenden Aaronson. La notizia, rilanciata da calciomercato.com, trova conferme negli ultimi giorni, il 21enne trequartista statunitense, secondo quanto scrive anche mlssocceritalia.com, è un obiettivo di Maldini e Massara, che hanno lanciato la sfida al Leeds e a Lipsia.

Sbarcato lo scorso gennaio in Austria, al Salisburgo, quest’anno si è preso la scena, con 3 gol e 7 assist in 26 partite, e soprattutto prestazioni da giocatore pronto per un ulteriore step, per il salto in una big.