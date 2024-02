Calciomercato Milan, in attacco può esserci un clamoroso ritorno di fiamma: Furlani lo ha contattato di nuovo!

Calciomercato Milan, in vista della prossima estate potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per l’attacco

Come riportato da Tuttosport, in vista del calciomercato Milan estivo, nel quale la priorità sarà quella di acquistare almeno un grande centravanti, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Furlani e Moncada infatti sono tornati a bussare al Chelsea per Armando Broja, trasferitosi in prestito secco al Fulham fino al termine della stagione. In estate la trattativa può entrare nel vivo.