Calciomercato Milan: si valuta il riscatto di Vranckx

Il Milan valuta l’esercizio dell’opzione di riscatto per Aster Vranckx nella prossima sessione di calciomercato

Aster Vranckx ha giocato ieri la sua prima gara da titolare in Serie A. Una prestazione tutto sommato sufficiente, senza infamia e senza lode. Ora il classe 2002 spera di avere altre occasioni per poter dimostrare il suo valore.

Su di lui pende un diritto di riscatto di 12 milioni di euro dal Wolfsburg. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan non ha ancora preso una decisione sull’eventuale esercizio di questa opzione. Valutazioni in corso, a giugno una decisione.