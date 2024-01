Rinnovo Theo Hernandez, spunta l’indiscrezione: questo aspetto sarà decisivo per il futuro del francese

Rinnovo Theo Hernandez, spunta l’indiscrezione sul futuro del francese: un aspetto sarà decisivo. Ecco quale

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan ha le idee chiare sul futuro di Theo Hernandez, terzino in scadenza a giugno del 2026.

Furlani vuole iniziare in estate i colloqui per il prolungamento dell’ex Real Madrid ma se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 90 milioni di euro la cessione non sarebbe impossibile. Dal canto suo il classe ’97 vuole rimanere a Milanello.