Calciomercato Milan, futuro blindato per Terracciano: pronto il prolungamento del contratto
Calciomercato Milan, la società rossonera ha deciso di scommettere con decisione sul giovane difensore laterale attualmente in prestito
Il Milan continua a muoversi con estrema lungimiranza sul fronte dei rinnovi contrattuali, puntando a consolidare l’ossatura della squadra che verrà. Al centro dei piani del club di via Aldo Rossi c’è Pietro Terracciano, secondo portierre rossonero. Secondo quanto riferito dall’esperto di trattative Nicolò Schira, la dirigenza del Diavolo avrebbe ormai definito i dettagli per estendere il rapporto con il calciatore.
L’operazione prevede che il difensore torni a Milanello al termine della sua attuale esperienza temporanea per essere blindato ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Questa mossa strategica è stata avallata da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera nel 2025 e da sempre molto attento alla crescita dei profili giovani che sanno sacrificarsi per la squadra. Il tecnico toscano vede nel ragazzo un elemento prezioso per completare il pacchetto arretrato dei rossoneri, offrendo un’alternativa affidabile sulle corsie esterne.
La scelta del club meneghino di accelerare i tempi per il rinnovo testimonia la grande fiducia riposta nelle qualità. La società intende puntare forte sulle sue doti carismatiche, evitando che altri club possano inserirsi per strapparlo alla proprietà milanese.
