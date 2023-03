Leao Milan: le ultime richieste del portoghese per il rinnovo e l’occasione Tottenham per dimostrare di valere tutti questi soldi

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione tra il Milan e Rafael Leao per ora non si sblocca e il portoghese chiede 7 milioni di euro a stagione per il rinnovo.

Questa sera, l’esterno rossonero ha l’occasione per dimostrare il suo valore sul mercato e per riportare il club rossonero tra le migliori otto d’Europa dopo 11 anni.