Rinnovo Kjaer, il futuro è in bilico: la posizione del Milan sul danese

Rinnovo Kjaer, il difensore centrale danese resta in scadenza di contratto a giugno: la posizione del Milan

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan Simon Kjaer deve ancora conoscere il proprio futuro.

Il centrale danese classe ’89 è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non ha ancora ricevuto proposte dalla società per estendere al 2025: il Milan non nega tale possibilità all’ex Atalanta ma ha deciso di sospendere la decisione almeno fino al termine della stagione.