Rinnovo Calabria, svolta nella trattativa: le ULTIME sul capitano rossonero

Rinnovo Calabria, svolta in arrivo sul futuro del capitano rossonero in scadenza nel 2025: dialoghi costruttivi per il prolungamento

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Calabria e il Milan viaggiano spediti nei dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025.

L’intenzione delle parti è quella di estendere al 2026 il matrimonio alle stesse condizioni economiche attuali: l’annuncio potrebbe arrivare prima della fine della stagione.