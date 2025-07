Calciomercato Milan, riflessioni su Pubill? Visite ok ma per Tare e Allegri l’obiettivo è un altro

Calciomercato Milan, continuano le riflessioni su Pubill dopo le visite mediche perfettamente superate: il primo obiettivo è Guela Doue

Il calciomercato Milan stringe i tempi sul mercato e un nome su tutti continua a tenere banco per la fascia destra: Marc Pubill. Il giovane terzino dell’Almeria, classe 2003, è al centro di una trattativa serrata e nelle scorse ore ha superato un importante scoglio: i test medici sul suo ginocchio sinistro. L’infortunio subito nell’autunno del 2023, che lo aveva costretto ad un intervento chirurgico, aveva sollevato qualche perplessità tra le fila rossonere, ma i recenti accertamenti sembrano aver spazzato via ogni dubbio.

Come riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il Milan ha voluto vederci chiaro. Ieri, a Barcellona, con il benestare dell’Almeria e la supervisione di un medico di fiducia del Diavolo, Marc Pubill si è sottoposto a una serie di esami approfonditi. L’esito, secondo il giornalista, è stato “confortante”, un segnale decisamente positivo per il club di Via Aldo Rossi. Questa verifica precauzionale era fondamentale per il Milan, sempre attento alla salute fisica dei propri potenziali acquisti, specialmente quando si tratta di giovani promesse con un passato di infortuni significativi.

Nonostante il riscontro positivo, l’acquisto di Pubill non è ancora una certezza matematica. Il Milan di Furlani e del nuovo direttore sportivo Igli Tare sta valutando attentamente ogni mossa. La concorrenza è forte, con il Wolverhampton che si è mostrato particolarmente interessato al difensore spagnolo. Inoltre, il prezzo fissato dall’Almeria per il cartellino di Pubill si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che il Milan intende ponderare con la massima cura.

La fascia destra è un settore cruciale per le strategie del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e il club non vuole commetere errori. Le alternative non mancano. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera c’è anche quello di Doué dello Strasburgo, anche se il costo del suo cartellino è notevolmente più alto, con lo Strasburgo che chiede 25 milioni di euro più bonus. Questa elevata richiesta rende l’operazione Doué decisamente più complessa per il Milan, che preferirebbe investire oculatamente per rinforzare la rosa in diversi reparti.

Il lavoro del Milan in questa sessione di mercato è intenso. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva per Massimiliano Allegri, in grado di lottare per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa. La scelta del terzino destro è un tassello fondamentale in questo puzzle. I test medici favorevoli di Marc Pubill rappresentano senza dubbio un passo avanti significativo, ma la dirigenza rossonera continuerà a riflettere e a valutare tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva. La cautela è d’obbligo per non sbagliare un investimento chiave per il futuro del Milan.