Calciomercato Milan: Granit Xhaka, la trattativa entra nel vivo tra offerta e richiesta. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, ballano cinque milioni di euro tra la richiesta del Bayer Leverkusen e l’offerta del club rossonero

La trattativa per portare Granit Xhaka al Milan si fa sempre più intensa e potrebbe trovare una svolta decisiva nei prossimi giorni. Il centrocampista svizzero, un nome caldo nel panorama del calciomercato, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che vedono in lui il profilo ideale per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. Le negoziazioni sono in corso e l’attenzione è tutta puntata su come le due parti riusciranno a colmare il divario economico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore stesso. L’accordo prevederebbe un contratto triennale con un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Questo rappresenta un passo significativo, poiché l’ok del giocatore è spesso la base per avviare le trattative tra i club. Xhaka, che a breve compirà 33 anni, porterebbe al Milan una vasta esperienza internazionale e una leadership riconosciuta, qualità che lo rendono un obiettivo primario per la dirigenza milanista.

Tuttavia, il vero nodo della questione rimane la distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta del Bayer Leverkusen. I rossoneri avrebbero messo sul piatto una somma di 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista svizzero. Una cifra importante, ma che al momento non è sufficiente a soddisfare le pretese delle “Aspirine”. Il Bayer Leverkusen, infatti, valuta Xhaka intorno ai 15 milioni di euro, una richiesta dettata non solo dal valore intrinseco del giocatore, ma anche da esigenze di bilancio.

È fondamentale considerare che il Bayer Leverkusen ha acquistato Granit Xhaka nell’estate del 2023 per ben 23 milioni di euro. Per evitare di registrare una minusvalenza significativa nel proprio bilancio, soprattutto dopo una stagione da campioni di Germania, il club tedesco ha la necessità di incassare una cifra che si avvicini il più possibile a quella spesa. Questa esigenza finanziaria rende la posizione del Bayer Leverkusen piuttosto rigida e spiega la loro richiesta attuale.

Le parti dovranno quindi riaggiornarsi nei prossimi giorni per cercare un compromesso. L’offerta iniziale del Milan, seppur consistente, è chiaro che non basterà per chiudere l’affare. La pazienza e la strategia negoziale saranno elementi chiave per il Milan in questa fase. Non è escluso che il club rossonero possa formulare una nuova offerta, magari avvicinandosi ai 12-13 milioni di euro, o che si cerchino soluzioni alternative, come l’inserimento di bonus legati al rendimento o alla qualificazione alle coppe europee.

L’arrivo di Granit Xhaka rappresenterebbe un innesto di spessore per il Milan, un giocatore capace di dettare i tempi a centrocampo, con un’ottima visione di gioco e un’esperienza preziosa in Champions League. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa trattativa, sperando in una fumata bianca che possa regalare un nuovo pilastro alla squadra. Il calciomercato è in piena ebollizione e la saga di Granit Xhaka al Milan promette di essere uno dei capitoli più interessanti dell’estate.