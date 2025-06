Xhaka Milan, accordo confermato! Cifre e dettagli, cosa manca per la chiusura

Xhaka Milan, il centrocampista ha trovato l’accordo totale con i rossoneri: triennale da quasi 4 milioni di euro. Tutti i dettagli

Secondo Calciomercato.com, il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Granit Xhaka, esperto centrocampista svizzero di origini albanesi, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. La trattativa, che ha visto una decisa accelerazione negli ultimi giorni grazie all’intervento di Igli Tare, sembra ormai ben instradata, con i rossoneri pronti a sborsare circa 10 milioni di euro per il giocatore classe 1992.

Xhaka, che compirà 32 anni a settembre, è reduce da un’ottima stagione in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, culminata con il double domestico (campionato e coppa di Germania) e una sola sconfitta in Europa League, proprio contro l’Atalanta. Un’annata straordinaria, forse non replicabile per numeri, ma che ha dimostrato ancora una volta la sua leadership e le sue qualità in mezzo al campo. Nella stagione 2024/25, sotto la guida di Xabi Alonso, ha collezionato 33 presenze su 34 partite disponibili in campionato, mettendo a segno 2 reti e fornendo ben 7 assist, numeri che sottolineano il suo impatto sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

Il sì del giocatore è già arrivato: Xhaka ha accettato un’offerta di un contratto triennale (fino a giugno 2028) da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Questo dimostra la forte volontà del centrocampista di approdare a Milano e sposare il progetto rossonero. L’ultima parola spetta ora al Bayer Leverkusen. Le “Aspirine”, come sono soprannominati, stanno vivendo un’estate di profondo rinnovamento, con addii importanti che potrebbero facilitare la cessione di Xhaka. Giocatori chiave come Florian Wirtz e Jeremie Frimpong (entrambi accostati al Liverpool) sono in uscita, così come il difensore Jonathan Tah, che dovrebbe accasarsi al Bayern Monaco a parametro zero. Questa situazione potrebbe spingere il club tedesco a cedere Xhaka per fare cassa e finanziare nuovi acquisti.

Al momento, la trattativa per Xhaka sembra essere un affare separato da qualsiasi altro movimento di mercato. Nonostante le speculazioni su un possibile coinvolgimento di Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan, in un’eventuale scambio, le fonti indicano che i due affari procederebbero su binari distinti.

L’arrivo di Xhaka rinforzerebbe notevolmente il centrocampo del Milan, che si prepara a una stagione di cambiamenti. L’addio di Tijjani Reijnders lascerà un vuoto importante, ma l’innesto di un giocatore con l’esperienza e la fisicità di Xhaka, abbinato alla classe cristallina di Luka Modric (altro nome che circola in orbita Milan), promette di creare un reparto mediano molto muscolare e allo stesso tempo capace di dettare i ritmi di gioco. Sarà interessante vedere come Max Allegri, probabile prossimo allenatore rossonero, integrerà Xhaka nel suo schema tattico, sfruttando al meglio le sue capacità di interdizione, la sua visione di gioco e la sua pericolosità sui calci piazzati.

Insomma, il Milan sembra aver individuato in Granit Xhaka il profilo ideale per dare esperienza, solidità e carisma al proprio centrocampo. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare un nuovo colpo di mercato che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni future del club.