Calciomercato, un ex Milan pronto a dire addio: i dettagli! Le ultime da Torino, dove Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare la squadra

Un ex Milan sembra che debba trovare una nuova meta per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare il Torino.

Il motivo sarebbe l’ingaggio troppo alto, che si aggira intorno ai 1,8 milioni netti a stagione.