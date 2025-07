Calciomercato Milan, spunta il retroscena! Tare ci ha provato seriamente, il club di Serie A è in vantaggio

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Tare ci ha provato per Wesley del Flamengo ma la Roma resta in vantaggio

Nelle frenetiche dinamiche del calciomercato estivo, il nome di Wesley, talentuoso laterale destro del Flamengo, ha acceso l’interesse di diversi top club italiani. Sebbene il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, sia stato menzionato tra i corteggiatori, le ultime indiscrezioni, riportate da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, delineano un quadro ben più complesso, che vede la Roma in una posizione di netto vantaggio per accaparrarsi il giovane brasiliano.

Secondo quanto rivelato dal giornalista, per Wesley ci sarebbe stato un “contatto” con il Milan, ma è fondamentale sottolineare che non si è tramutata in una vera e propria trattativa. Il club rossonero, dunque, non ha ancora inviato alcuna offerta ufficiale al Flamengo per il giocatore. Questa informazione è cruciale per comprendere le reali priorità e strategie del Milan in questa finestra di mercato, con Tare e Allegri impegnati a plasmare la squadra secondo le loro visioni.

La situazione si presenta decisamente diversa sul fronte giallorosso. La Roma, infatti, si è mossa con grande decisione per Wesley. Il Flamengo valuta il proprio gioiello 30 milioni di euro, una cifra importante che evidenzia il potenziale attribuito al giovane laterale. Nonostante la richiesta elevata, la Roma sta provando con insistenza a chiudere l’affare. Attualmente, l’offerta della Roma si attesta sui 22 milioni di euro più 3 di bonus, ma c’è la concreta possibilità che il club della Capitale alzi la propria proposta a 25 milioni garantiti per convincere definitivamente il Flamengo.

Un elemento determinante in questa potenziale trattativa è la chiara preferenza del giocatore. Wesley, infatti, si vestirebbe volentieri di giallorosso, manifestando un forte gradimento per la destinazione Roma. Questo fattore, unito alla convinzione del club capitolino circa il grande potenziale del ragazzo, rende la Roma una candidata fortissima per assicurarsi le prestazioni del laterale brasiliano.

L’ottimismo in casa Roma è palpabile, e l’attesa per gli sviluppi è alta. Luca Bianchin ha anticipato che presto ci saranno novità, in un senso o nell’altro, suggerendo che la trattativa potrebbe arrivare a una svolta decisiva in tempi brevi. Il Milan di Tare e Allegri, dal canto suo, dovrà valutare se inserirsi con maggiore forza o se virare su altri obiettivi per rafforzare la propria fascia destra, tenendo presente che il tempo stringe e la concorrenza è agguerrita. La corsa a Wesley sembra dunque giunta alle battute finali, con la Roma che detiene saldamente il bastone del comando.