Calciomercato Milan, Retegui: ecco le due squadre più interessate! L’italo-argentino è obiettivo di mercato delle big di Serie A

Il derby d’Italia non va in scena solo sul campo, anche in campo. Inter e Juve seguono alcuni giocatori che sono o stati anche obiettivi di mercato del Milan.

Tra questi c’è Mateo Retegui: l’italoargentino che ha conquistato Mancini e le big di Serie A. I neroazzurri rimangono in pole per lui. Lo riporta Tuttosport.