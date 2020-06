Calciomercato Milan, restyling del centrocampo: ecco i due nomi nuovi

Il Milan vuole rifarsi il look a centrocampo tenendo ben saldo Bennacer e cercando due nomi semi-nuovi nel calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport in estate il Milan vorrebbe riportare in Italia Bakayoko e tentare l’assalto a Roca dell’Espanyol.

Fermo restando che Bennacer, salvo offerte superiori ai 50 milioni di euro, resterà il cardine della mediana rossonera, molti protagonisti degli ultimi anni rischiano o sono già sicuri di andare via: Bonaventura andrà via a zero, Kessie e Paquetá hanno 1 mese per conquistarsi la fiducia e Krunic è accostato di continuo al Torino