Calciomercato Milan, restano vive le piste Faivre e Diallo: i dettagli

Calciomercato Milan, dalla Francia sono sicuri: i rossoneri continuano a seguire attentamente i profili di Diallo e Faivre. Le ultime

Continuano le strategie del Milan in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. Come riportato da RMC Sport, Maldini e Massara continuano a seguire attentamente i profili di Diallo per la difesa e di Faivre per l’attacco.

Nel primo caso la trattativa appare complicata visto che Leonardo vorrebbe cedere a titolo definitivo il difensore mentre i rossoneri lo vorrebbero solo in prestito. Per quanto riguarda Faivre, il Brest lo valuta quindici milioni di euro e il Milan sta valutando se anticipare l’investimento o aspettare fine stagione.