Calciomercato Milan, Reijnders sacrificato in estate? Super offerta in arrivo, la posizione dei rossoneri

Calciomercato Milan, il grande sacrificato dell’estate rossonera potrebbe essere Tijjani Reijnders: il Manchester City aumenta il pressing

Secondo quanto riportato da TMW, Tijjani Reijnders potrebbe essere il grande sacrificio del calciomercato Milan nella prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista olandese, che ha collezionato oltre 100 presenze con la maglia rossonera e ha realizzato 15 reti nell’ultima stagione, è il prescelto del Manchester City per sostituire Kevin De Bruyne.

Il Manchester City è disposto a pagare circa 70 milioni di euro per Reijnders, più del triplo della cifra pagata dal Milan per acquistarlo nel 2023. La proposta è considerata difficile da rifiutare, ma anche Reijnders sembra spingere per questo trasferimento, non solo per motivi economici, ma anche per la possibilità di vincere trofei con un club di alto livello.