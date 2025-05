Mercato Milan, il club rossonero fa muro su Reijnders! Posizione netta e Manchester City avvisato

Mercato Milan, i rossoneri non hanno ancora ricevuto offerte per Reijnders e hanno assunto una posizione chiarissima: ecco quale

Il futuro di Tijjani Reijnders sembra essere ancora incerto nel calciomercato Milan, nonostante le voci di un possibile interesse del Manchester City. Ad oggi, non è ancora arrivata un’offerta ufficiale da parte del club inglese e da casa Milan si fa sapere che Reijnders sarà ceduto solo per una proposta davvero irrinunciabile.

Il Milan sembra essere determinato a non lasciar partire il giocatore per una cifra bassa e vuole assicurarsi di ottenere il massimo valore possibile per il suo talento. La società rossonera potrebbe essere disposta a valutare proposte importanti, ma non sembra essere pronta a cedere Reijnders senza una seria offerta sulla tavola.

La situazione sembra essere ancora in sospeso e potrebbe essere soggetta a sviluppi futuri. Il Milan potrebbe aspettare un’offerta che soddisfi le sue aspettative prima di prendere una decisione sul futuro di Reijnders. Lo riporta calciomercato.com.