Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Quirini: ecco dove andrà a giocare il giovane calciatore. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo soli sei mesi trascorsi con la maglia del Milan Futuro in Serie C, il giovane terzino Ettore Quirini cambia squadra. Il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo alla Salernitana, formazione che milita anch’essa nella terza divisione italiana, dopo la retrocessione subita nella scorsa stagione.

Il Milan ha ufficializzato l’operazione con un comunicato sui propri canali. “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Quirini a U.S. Salernitana 1919,” si legge nella nota del club. “Il Club ringrazia Ettore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.”

Nonostante la breve permanenza, Quirini ha avuto modo di mettersi in mostra con la squadra Milan Futuro. In totale, ha collezionato 16 presenze complessive e ha messo a segno 3 gol, dimostrando di avere buone doti offensive oltre a quelle difensive. La sua cessione a titolo definitivo suggerisce che il Milan e il suo DS Tare abbiano valutato l’opportunità di monetizzare sul giocatore, considerato l’interesse della Salernitana e la possibilità di reinvestire il ricavato in altri profili.

Per il giocatore, il trasferimento alla Salernitana rappresenta una nuova opportunità per continuare il suo percorso di crescita in un club ambizioso, che punta a una rapida risalita in Serie B. Il progetto della Salernitana è solido e la presenza di un club con una lunga tradizione in Serie A può offrire a Quirini il contesto ideale per maturare ulteriormente e acquisire l’esperienza necessaria per fare il salto di qualità in futuro.