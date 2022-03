Calciomercato Milan: quante potenziali occasioni dal Chelsea

Calciomercato Milan, il blocco dei beni di Abramovich regala occasioni a zero dal Chelsea anche ai rossoneri: tutti i nomi

La decisione del governo britannico di congelare i beni di Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, avrà ripercussioni anche sul mercato dei Blues.

Infatti il club inglese, oltre a non poter effettuare mercato in entrata e in uscita, non potrà neanche rinnovare i contratti dei tanti calciatori in scadenza a giugno e che potrebbero diventare un’occasione anche per il Milan. Di seguito l’elenco completo: