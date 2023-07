Pulisic Milan: manca poco al colpo, ecco le ultime mosse del club! In casa Milan c’è ottimismo sull’affare Pulisic

Il Milan, a quattro giorni dall’inizio del raduno, spinge sull’acceleratore per gli obiettivi di mercato cui manca poco. Tra questi, c’è sicuramente il nome di Christian Pulisic: il giocatore ha detto sì al Milan già da tempo.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo per due motivi: l’offerta del Milan, che è passata da 14 a 19 milioni; il fatto che il giocatore si libererà da svincolato il prossimo anno e non rientra nei piani tecnici di Pochettino. Pulisic potrebbe arrivare per il raduno del 10 luglio? È quello che spera Pioli.