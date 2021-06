Calciomercato Milan: prosegue l’asse Italia-Spagna, le ultime

Calciomercato Milan: prosegue la trattativa con Real Madrid e Barcellona, rispettivamente per Brahim Diaz e Junior Firpo

Affari spagnoli per il Milan, ieri altra giornata di lavoro sull’asse Italia-Spagna. I rossoneri insistono con il Real Madrid per riavere in rosa Brahim Diaz. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l’affare si farà con prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo il club rossonero starebbe trattando con il Barcellona Junior Firpo. Maldini non si spingerebbe oltre al prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Inoltre, il Betis Siviglia sarebbe sulle orme di Castillejo.