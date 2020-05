Il Milan si muove in anticipo sul calciomercato e avrebbe addirittura strappato un principio d’accordo con il Benfica per Florentino Luis

Secondo quanto riportato da A Bola il Milan si sarebbe aggiudicato un principio d’accordo per il trasferimento in Italia di Florentino Luis dal Benfica.

Sempre secondo il quotidiano sportivo l’acquisizione si baserà un prestito con diritto di riscatto, ma le cifre del riscatto non sono state fatte trapelare in quanto i discorsi tra i due club ora sono in stand-by per la necessità di far concentrare al meglio Florentino Luis per la fine del campionato.