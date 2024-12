Calciomercato Milan, l’indiscrezione spiazza tutti! Fissato il prezzo, lascia Milanello solo per questa cifra

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Tomori: i rossoneri fissano il prezzo ad almeno 25 milioni di euro. I dettagli

Importante aggiornamento dato da Alfredo Pedullà in merito al calciomercato Milan e in particolare al futuro di Fikayo Tomori, sul quale si è inserita la Juve di Giuntoli.

Per Tomori non ci sono stati dialoghi diretti con il Milan, può darsi che ce ne siano, ben oltre gli eventuali scrupoli dopo aver ceduto Kalulu, ma in ogni caso servirebbero non meno di 25 milioni.