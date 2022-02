Calciomercato Milan, prenotato un colpo per l’estate: è a parametro zero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato invernale del Milan si è concluso, ma dalle parti di via Aldo Rossi comincia la pianificazione per l’estate

Il Milan comincia a pianificare il calciomercato estivo. L’obiettivo annunciato della società rossonera è un difensore ed, oltre ai soliti noti Bremer e Botman, alla lista dei preferiti si è aggiunto Chancel Mbemba.

Il difensore del Porto è in scadenza di contratto il 30 giugno. Secondo il Corriere dello Sport, il club portoghese non è convinta del rinnovo e per questo le possibilità di un addio a zero sono molto elevate.