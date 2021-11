Calciomercato Milan: Pobega resta al Torino? Ecco la chiave

Pobega potrebbe rimanere al Torino. Il Milan deve però prima fare i conti con il rinnovo di Franck Kessie. Qualora l’ivoriano…

«Milan, lascialo al Toro» – è quanto scrive in prima pagina l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Pobega vorrebbe rimanere in granata anche il prossimo anno. I rossoneri potrebbero accontentarlo ma prima…

Il Diavolo deve trovare una soluzione per il rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano chiede sempre 8 milioni di euro all’anno mentre la società di Via Aldo Rossi rimane sulla propria posizione (6 milioni) ma occhio alla pista Renato Sanches: il portoghese potrebbe seriamente giungere a Milanello con o senza l’ex Atalanta e in tal caso Pobega potrebbe partire in via definitiva.