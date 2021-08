Calciomercato Milan, Pobega a un passo dal Cagliari

Tommaso Pobega sembra davvero vicino al Cagliari. Per i rossoneri quella sarda potrebbe essere la piazza giusta per valorizzare il giocatore

Finalmente sembra decisa la destinazione di Tommaso Pobega. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista andrà a fare esperienza in prestito al Cagliari per sostituire il partente Radja Nainggolan, che ha firmato con l’Anversa.

Secondo la società rossonera, quella sarda sarebbe la piazza giusta per valorizzare al meglio il centrocampista, autore di buone prestazioni nella passata stagione sia allo Spezia sia in Nazionale Under 21.

