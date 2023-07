Pobega Milan: il Torino chiede di lui, Furlani rimanda. Cosa filtra. Il rossonero vorrebbe rimanere a Milano, la società ci pensa

Il Milan non ha ancora deciso il futuro di Tommaso Pobega. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano e continua il suo percorso in rossonero, ma il Torino rivuole il suo ex centrocampista.

Nel patto che il Milan ha stipulato con il Torino, che coinvolge anche Messias e Singo, i rossoneri hanno promesso che ne riparlerà fra quindici giorni. Per ora, quindi, si attende. Lo scrive Tuttosport.