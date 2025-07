Calciomercato Milan, Pobega è pronta salutare il club: lo aspetta il Bologna. Svelate le cifre dell’operazione. Le ultimissime

La cessione di Tommaso Pobega dal Milan al Bologna sembra essere a un passo dalla concretizzazione. Le trattative tra i due club hanno subito un’accelerazione decisiva negli ultimi giorni, portando la fumata bianca a essere una questione di ore, o al massimo di pochi giorni. Questo trasferimento rappresenta un passo importante sia per il giocatore, che cerca maggiore continuità, sia per le strategie di mercato del club rossonero.

Pobega, centrocampista classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Milan, ma negli ultimi anni ha faticato a trovare spazio con regolarità in prima squadra, complice la forte concorrenza nel reparto mediano. Dopo diverse esperienze in prestito che lo hanno visto protagonista in Serie A, l’opportunità di approdare al Bologna di Vincenzo Italiano gli offre la possibilità di mettersi in gioco in un ambiente dove potrebbe ricoprire un ruolo più centrale.

Per il Milan, questa operazione rientra in una logica di razionalizzazione della rosa e di generazione di capitale. La cessione a titolo definitivo di Pobega permetterà al club di via Aldo Rossi di incassare una cifra importante, che potrà essere reinvestita sul mercato per rinforzare altri reparti o per finanziare gli acquisti già in programma. Si parla di un’operazione che dovrebbe aggirarsi attorno agli 8 milioni di euro, una somma significativa per un giocatore che, pur di prospettiva, non rientrava pienamente nei piani tecnici del Milan per la prossima stagione.

L’accordo sembra oramai definito su tutti i fronti, con il Bologna che si prepara ad accogliere un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo e il Milan che saluta un prodotto del proprio vivaio, augurandogli il meglio per la sua nuova avventura in Emilia.