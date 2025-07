Calciomercato Milan, sta per concretizzarsi un’altra cessione: accordo totale tra i due club… Ultimissime notizie sui rossoneri

La trattativa per il trasferimento di Tommaso Pobega dal Milan al Bologna sembra essere giunta alle battute conclusive. La cessione del centrocampista rossonero è ormai a un passo, con i due club che stanno definendo gli ultimi dettagli per formalizzare l’operazione. Per Pobega, questa rappresenta l’opportunità di trovare maggiore continuità e un ruolo di primo piano in una squadra di Serie A, dopo diverse stagioni in cui ha faticato a ritagliarsi uno spazio fisso nel Milan.

Il Bologna, da tempo interessato al giocatore, vede in Pobega un rinforzo ideale per il proprio centrocampo, un elemento in grado di garantire fisicità, dinamismo e capacità di inserimento. L’accordo tra i due club dovrebbe concretizzarsi sulla base di una cifra vicina agli 8 milioni di euro, un investimento importante per la squadra emiliana che testimonia la grande fiducia riposta nel calciatore.

Per il Milan, questa cessione rientra in una strategia più ampia di gestione della rosa, finalizzata a sfoltire gli elementi non centrali nel progetto tecnico e a generare risorse economiche da reinvestire sul mercato. La partenza di Pobega, pur essendo un prodotto del vivaio rossonero, è vista come un’operazione necessaria per ottimizzare gli equilibri interni e finanziare nuovi acquisti. Il centrocampista, dal canto suo, è pronto a intraprendere questa nuova avventura, desideroso di dimostrare tutto il suo valore e di affermarsi definitivamente nel massimo campionato italiano.