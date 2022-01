Calciomercato Milan: scelta fatta per Lucca, le ultime

Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Lucca del Pisa, i rossoneri..

Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Lucca del Pisa. I rossoneri hanno osservato più volte in questa stagione il promettente attaccante e preso una decisione in merito.

Come riportato da Calciomercato.com non sono in programma contatti con il club toscano. Maldini e Massara intendono puntare su Lorenzo Colombo per il futuro.