Calciomercato Milan, piace Asensio: la situazione

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Asensio: l’attaccante spagnolo è in uscita dal Real Madrid la prossima estate

Secondo quanto riferito da Sport, Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate. Il calciatore è in scadenza nel 2023, ma le trattative per il rinnovo di contratto non trovano la definitiva fumata bianca.

Per questo motivo, lo spagnolo potrebbe dire addio ai blancos per una cifra vicina ai 50/60 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Juve e Milan, che potrebbero entrare in corsa insieme a Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG.