Calciomercato Milan, Pellegatti consiglia Tare! Lui il nome giusto per l’attacco

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha consigliato al club rossonero l’acquisto dell’attaccante Arokodare

Il calciomercato estivo è sempre un periodo caldo per i tifosi, e in casa Milan la ricerca del nuovo attaccante centrale tiene banco. Tra sogni di grandi nomi e la realtà dettata dalle strategie societarie, il giornalista Carlo Pellegatti ha fornito il suo interessante punto di vista, delineando scenari e proponendo un nome a sorpresa che potrebbe infiammare le fantasie rossonere.

Secondo quanto riportato da Pellegatti, nonostante le continue voci su un possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan, la società rossonera continua a smentire un interesse concreto per il forte bomber serbo. “Dal Milan però continua a trapelare che non siano interessati al pur forte bomber serbo,” scrive Pellegatti, evidenziando una chiara linea di distacco da parte del club. Molti, tuttavia, nutrono la speranza che Vlahovic possa rientrare nella categoria delle “opportunità di agosto,” un classico del calciomercato che spesso riserva colpi di scena last minute.

Il focus di Pellegatti si sposta poi su un profilo decisamente meno altisonante ma non per questo meno interessante: Tolu Arokodare. Il giornalista insiste con forza su questo attaccante nigeriano di 25 anni, attualmente in forza al Genk. La descrizione di Arokodare è di quelle che fanno sognare: “Alto 1,97 centimetri, nigeriano dal fisico possente, un Lukaku giovane, che ha realizzato 21 gol nella scorsa stagione, con 5 assist.” Numeri importanti che testimoniano una crescita esponenziale e un potenziale ancora inespresso.

Il costo attuale di Arokodare si aggira intorno ai 18 milioni di euro, una cifra decisamente più abbordabile rispetto ai top player. Pellegatti sottolinea come, in caso di conferma delle sue prestazioni nella prossima stagione, il suo valore potrebbe addirittura raddoppiare, proprio come accaduto a profili simili come Boniface o Openda. Un investimento oculato che potrebbe portare a un ritorno economico e tecnico significativo nel breve-medio periodo.

Un ulteriore elemento a favore di Arokodare è la sua “buona prova” in avvio di stagione, con una doppietta nell’amichevole contro l’Hannover, segnale di un adattamento rapido e di una forma fisica già ottimale. La sua appartenenza alla Scuderia Base di Frank Trimboli, rappresentata in Italia da Paolo Busardò, agente “ben conosciuto al Milan” per l’affare Samuele Ricci, potrebbe inoltre facilitare una trattativa più agevole e meno complessa.

Pellegatti affronta anche l’obiezione comune secondo cui il Milan non dovrebbe puntare su una “scommessa.” La sua risposta è chiara e pragmatica: “le sicurezze costano oltre i 40 milioni, cifra che, salvo sorprese clamorose e molto piacevoli, il Milan di questa proprietà non credo voglia spendere, e non ha mai speso.” Questo ribadisce la linea gestionale del club, orientata a investimenti mirati e a un mercato sostenibile, piuttosto che a spese folli per nomi di grido.

In sintesi, mentre il sogno Vlahovic sembra allontanarsi, il calciomercato Milan potrebbe virare su un attaccante giovane, promettente e dal costo contenuto come Tolu Arokodare. Un’operazione che, seppur considerata da alcuni una “scommessa,” potrebbe rivelarsi un colpo vincente per il futuro rossonero, in linea con la filosofia societaria che punta a valorizzare talenti emergenti. Sarà interessante vedere se il club di Via Aldo Rossi deciderà di percorrere questa strada, seguendo il consiglio di un esperto di mercato come Carlo Pellegatti.