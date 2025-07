Calciomercato Milan, Allegri pazzo di Vlahovic! Il serbo desiderio del tecnico, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole solo Dusan Vlahovic per l’attacco della prossima stagione: contatti vivi

Con la nuova stagione alle porte, il calciomercato Milan si trova di fronte a una chiara necessità: rinforzare il reparto offensivo, in particolare la posizione di centravanti. Sebbene Santiago Gimenez sia destinato a essere il punto di riferimento in attacco, il suo arrivo a Milano non avverrà prima di inizio agosto, a causa delle vacanze aggiuntive post-Gold Cup. A questo si aggiunge la quasi certa cessione di Lorenzo Colombo, lasciando di fatto il peso dell’attacco rossonero sulle sole spalle di Gimenez, almeno per le prime battute stagionali. L’allenatore Massimiliano Allegri è ben consapevole di questa lacuna e sta cercando attivamente un’altra punta che possa offrire caratteristiche complementari al “Bebote” messicano.

In questo scenario, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, una pista che sta riprendendo vigore e che non tramonta affatto è quella che porta a Dusan Vlahovic. Anzi, il nome del centravanti serbo sembrerebbe essere una delle strade più gradite al tecnico rossonero. Il CorSport titola inequivocabilmente: “Vlahovic, Max ci pensa“, e approfondisce le motivazioni di questa rinnovata convinzione.

Allegri, infatti, confiderebbe nel fatto di poter ritrovare un attaccante che ha già allenato e che, di conseguenza, non avrebbe alcun bisogno di adattamento alla Serie A. Questo aspetto è cruciale, specialmente considerando il poco tempo a disposizione prima dell’inizio del campionato e la necessità di avere un giocatore pronto all’uso fin da subito. La conoscenza pregressa tra Vlahovic e Allegri potrebbe accelerare il suo inserimento negli schemi rossoneri, garantendo un impatto immediato sulla squadra.

Il Milan starebbe lavorando a questa potenziale operazione “a fari spenti”, con l’obiettivo di trovare la formula giusta per ottenere il “sì” del giocatore e della Juventus entro il mese di agosto. La situazione tra Dusan Vlahovic e il suo attuale club, la Juventus, è infatti piuttosto spigolosa. A un solo anno dalla scadenza del suo contratto, la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a liberarsi del giocatore. Tuttavia, la trattativa è complicata dalla richiesta di Vlahovic di una ricca buonuscita, un aspetto che potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente.