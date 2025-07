Condividi via email

Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: «Al ritorno dalla tournée Allegri spera di trovare questi colpi». Le ultimissime notizie

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha espresso le sue aspettative e speranze per il ritorno di Massimiliano Allegri e della squadra dall’Asia e dall’Australia. Le sue parole riflettono le esigenze di mercato del club rossonero, che cerca rinforzi mirati per affrontare al meglio la prossima stagione.

Secondo Pellegatti, Allegri si augura di trovare al suo rientro due nuove facce sulle fasce difensive: “due terzini”. Questo indica una chiara esigenza di rinforzare le corsie laterali, sia a destra che a sinistra, per garantire maggiore copertura, spinta e profondità alla manovra. La ricerca di difensori esterni affidabili e di qualità è una priorità per il tecnico, fondamentale per il suo sistema di gioco.

Oltre ai terzini, Pellegatti menziona esplicitamente “Jashari”. Il giovane centrocampista svizzero del Club Brugge è un obiettivo concreto del Milan, e la speranza è che al ritorno dalla tournée si siano gettate le basi, se non addirittura concluso l’affare, per il suo arrivo. Un innesto a centrocampo che darebbe nuove opzioni tattiche e un’importante iniezione di qualità e prospettiva.

Infine, l’ultima grande attesa riguarda l’attacco: “le basi per l’acquisto di una punta centrale”. Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso, un vero numero nove che possa garantire un cospicuo numero di gol e fungere da riferimento offensivo. La speranza di Pellegatti è che, durante l’assenza della squadra Milan, i dirigenti possano intensificare i contatti e porre le fondamenta per l’acquisto di un bomber che possa fare la differenza. Questi desideri esprimono chiaramente le priorità del Milan sul mercato per completare una rosa competitiva.