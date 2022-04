Calciomercato Milan, pazza idea Lukaku? Le ultime

Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da Goal.com si potrebbe aprire una clamorosa pista che porta a Romelu Lukaku

Una nuova clamorosa pista di calciomercato potrebbe aprirsi per il Milan. Secondo quanto riportato da Goal.com, i rossoneri potrebbero pensare al colpo Romelu Lukaku per la prossima estate. L’attaccante sta vivendo un periodo buio al Chelsea ed è diventato un problema per Tuchel.

I problemi riguardano certamente i costi dell’operazione, quanto meno se a proprietà del club resterà Elliott. Ma con la possibilità dell’arrivo in società di Investcorp si potrebbe pensare al grande colpo. Il giocatore dal canto suo gradirebbe un ritorno in Serie A, dove con l’Inter ha disputato due delle sue migliori stagioni in carriera.