Calciomercato Milan: due squadre su Paquetà, i rossoneri...

Lucas Paquetà, è finito nel mirino di due squadre di Premier League: l’Arsenal e il Newcastle.

Secondo quanto riportato dal Chronicle La richiesta si aggira attorno ai 70 milioni di euro e i gunners in caso di qualificazione in Champions League si troverebbero in una posizione di vantaggio. Il Milan osserva interessato anche perchè guadagnarebbe una percentuale del 20% su un eventuale trasferimento