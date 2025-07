Calciomercato Milan, Jashari vede Milanello? Diavolo ottimista nonostante... Ultimissime

Calciomercato Milan, Ardon Jahari, nonostante lo stallo con il Brugge, vede Milanello: in casa rossonera c’è ottimismo

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e in casa Milan la trattativa per Ardon Jashari è senza dubbio una delle più calde e seguite. Nonostante una fase di stallo che dura ormai da diversi giorni, un cauto ottimismo inizia a filtrare dall’ambiente rossonero, come riportato questa mattina da Il Giornale, che titola con fiducia: “Milan, per Jashari rossonero c’è ottimismo“.

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha presentato un’offerta di 32.5 milioni di euro più bonus per il centrocampista svizzero, ritenendola la massima possibile. Dal canto suo, il Club Brugge continua a mantenere una posizione irremovibile, non rispondendo all’offerta e attendendo un rilancio significativo. L’obiettivo del club belga è chiaro: fare di Jashari la cessione più remunerativa della sua storia, superando il precedente record stabilito proprio dal trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan tre estati fa.

Nonostante l’apparente impasse, la positività in casa Milan è alimentata principalmente da due fattori chiave, ben evidenziati nell’articolo de Il Giornale. Il primo è il pressing incessante e sempre più evidente esercitato dallo stesso Jashari sul suo club. Il giocatore elvetico, infatti, ha saltato tutte le amichevoli precampionato, si sta allenando in solitaria e non prenderà parte alla Supercoppa del Belgio in programma domani. Questa chiara presa di posizione fa credere al Milan che il muro eretto dal Club Brugge sia destinato a cedere sotto la pressione del calciatore. La volontà del giocatore è un elemento spesso decisivo nelle trattative di mercato e in questo caso sembra giocare un ruolo fondamentale.

Il secondo fattore di ottimismo risiede nella fermezza di Jashari nel rifiutare le avances di altri club. Diverse squadre di spicco, sia dalla Premier League inglese che dalla Bundesliga tedesca, si sono fatte avanti per il centrocampista rossocrociato. Tra queste, si erano mossi Borussia Dortmund, Nottingham Forest e West Ham. Tuttavia, Jashari ha costantemente declinato ogni proposta, ribadendo la sua preferenza esclusiva per il Milan. Questa lealtà e la chiara volontà di vestire la maglia rossonera rappresentano un vantaggio considerevole per il club di Via Aldo Rossi, che vede in Jashari il rinforzo ideale per il centrocampo.

Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, attende con interesse gli sviluppi di questa trattativa, consapevole che l’arrivo di un giocatore con le qualità di Jashari potrebbe migliorare notevolmente il reparto mediano della squadra. La dirigenza, con Tare in prima linea, è al lavoro per trovare la chiave di volta che possa sbloccare la situazione e portare il talentuoso centrocampista svizzero a Milano. La fiducia regna, ma la cautela è d’obbligo in un mercato imprevedibile come quello attuale. Riuscirà il Milan a convincere il Club Brugge e a regalare ad Allegri il rinforzo desiderato? Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire l’esito di una delle trattative più seguite dell’estate.