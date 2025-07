Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Jashari! C’è la promessa dal Brugge, cosa serve per la chiusura

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione su Jashari: il Brugge ha promesso al centrocampista la cessione in questo caso

Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero classe 2002, sta spingendo con fermezza per realizzare il suo sogno: vestire la maglia rossonera del Milan. Il suo desiderio di approdare a San Siro è così forte che, in queste prime settimane di preparazione per la nuova stagione, sta adottando comportamenti volti a persuadere il Club Brugge a lasciarlo partire. Jashari si immagina già in campo con il calciomercato Milan, pronto a contribuire alle gesta di uno dei club più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Questa sua determinazione è palpabile e potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle prossime dinamiche di mercato.

Tuttavia, la realtà della situazione è più complessa di quanto possa apparire a prima vista. Secondo quanto riportato dai colleghi di HLN, una delle fonti più autorevoli nel panorama calcistico belga, esisterebbe un accordo tra Jashari e il Club Brugge che consentirebbe al giocatore di lasciare il club durante questa sessione estiva di mercato. Un patto che, seppur promettente per il futuro del giovane svizzero, è vincolato a una condizione non trascurabile: il Club Brugge desidera incassare una cifra record dalla cessione del suo gioiello.

I diciannove volte campioni del Belgio non hanno alcuna intenzione di svendere uno dei loro talenti più cristallini. Al contrario, mirano a stabilire un nuovo primato in termini di incassi per una cessione, il che significa che il Milan, per assicurarsi le prestazioni di Jashari e portarlo in Serie A, dovrà superare una soglia economica considerevole. Si parla di una richiesta che si aggira intorno ai 38 milioni di euro. Una cifra che, pur riflettendo il valore e il potenziale di Jashari, rappresenta un investimento significativo per le casse rossonere.

Questa valutazione elevata da parte del Club Brugge evidenzia non solo le grandi aspettative riposte nel calciatore, ma anche la solida posizione contrattuale del club belga. Nonostante il desiderio esplicito di Jashari di trasferirsi a Milano, il Brugge è in una posizione di forza negoziale, potendo permettersi di attendere l’offerta più vantaggiosa. Per il Milan, quindi, la trattativa non sarà una semplice passeggiata. Sarà necessario un lavoro di fino da parte della dirigenza rossonera, guidata da Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović, per trovare la formula giusta che possa soddisfare le richieste economiche del club belga, senza compromettere gli equilibri finanziari.

L’arrivo di Jashari al Milan porterebbe in dote un centrocampista con visione di gioco, capacità di interdizione e un’ottima propensione all’impostazione. La sua giovane età lo rende inoltre un investimento a lungo termine, perfettamente in linea con la strategia di rinnovamento e ringiovanimento della rosa intrapresa dal Milan negli ultimi anni. La pressione del giocatore per il trasferimento è un fattore positivo per i rossoneri, ma la richiesta economica del Club Brugge rimane l’ostacolo principale da superare.

Il mercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma una cosa è certa: la volontà di Ardon Jashari è chiara, e il Milan dovrà decidere quanto è disposto a spingersi per trasformare il suo sogno in realtà. Riusciranno i rossoneri a trovare la quadra per un’operazione che potrebbe rappresentare un colpo importante per il loro centrocampo? Solo le prossime settimane daranno la risposta definitiva a questa intrigante questione di mercato.