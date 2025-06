Calciomercato Milan, Osimhen resta una dolce tentazione! Il nigeriano apre ma avvisa Tare

Calciomercato Milan, Victor Osimhen apre ai rossoneri ma avvisa Tare e le altre pretendenti: nessuno sconto sui 12 milioni di euro d’ingaggio

La situazione di Victor Osimhen si fa sempre più intricata, con il futuro del centravanti nigeriano che appare un vero e proprio rompicapo tra le ambizioni del giocatore, le richieste economiche del Napoli e l’interesse di diversi top club europei. Le recenti dichiarazioni di Monica Colombo mettono in luce alcuni aspetti cruciali di questa vicenda, rivelando come la Premier League e una big italiana siano le destinazioni predilette dal giocatore, a patto di non intaccare il suo ingente stipendio da 12 milioni netti.

Tuttavia, il quadro si arricchisce con l’ipotesi di una permanenza in Italia, ma solo in una “big italiana”. La Juventus, che segue Osimhen “da mesi”, è sicuramente una candidata forte. La stima del club bianconero per il giocatore è nota, e la possibilità di formare un attacco stellare a Torino potrebbe allettare il nigeriano. Ma è l’interesse del calciomercato Milan che merita un’analisi più approfondita, soprattutto se si considera la menzione di un “Milan di Allegri”. Sebbene Massimiliano Allegri non sia più l’allenatore del Milan, la sua menzione potrebbe indicare una stima pregressa o una considerazione per le sue qualità tecniche, che si adattano al tipo di centravanti che Allegri apprezza.