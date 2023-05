Calciomercato Milan, Origi: due squadre interessate, sarà addio? Premier League e la Turchia si affacciano, il Milan ci pensa

Il Milan deve fare cassa per poter investire nella prossima sessione di mercato. Il primo che potrebbe salutare i rossoneri è Divock Origi: a fronte di due gol, è attualmente il secondo giocatore più pagato della rosa del Milan, dopo Theo Hernandez.

Preso a zero, la società potrebbe cedere il centravanti per ottenere 7-8 milioni. Le squadre più interessate a lui sono il West Ham e il Fenerbahce: in caso di loro offerta, il Milan sarebbe pronto a cederlo.