Calciomercato Milan, Ibrahimovic in pressing sugli esuberi! Loro due devono lasciare Milanello a gennaio

Calciomercato Milan, Ibrahimovic vuole risolvere le situazioni legate a Ballo-Touré e Origi già a gennaio: le ultime

Come riferito da calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic vuole risolvere nel calciomercato Milan le situazioni legate a Ballo-Touré e Divock Origi:

PAROLE – «A gennaio, il Milan proverà a rinforzarsi, sfruttando qualche opportunità sul mercato e sfoltendo la rosa. Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono due dei principali indiziati a lasciare Milanello: il primo è aggregato al gruppo del Milan Futuro guidato da Daniele Bonera che disputa il Gruppo B di Serie C, mentre il secondo si allena individualmente. Da capire però le volontà di entrambi, con i due contratti che scadranno il prossimo giugno per l’esterno sinistro e al 30 giugno 2026 per l’attaccante belga».