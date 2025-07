Calciomercato Milan, Okafor è ormai ai saluti: potrebbe nuovamente rimanere nel nostro campionato. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, un’interessante trattativa di mercato potrebbe accendersi sull’asse Bologna-Milano, con il Bologna che avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Milan, Noah Okafor. Questa indiscrezione apre a scenari inaspettati per il reparto offensivo di entrambe le squadre, in vista della prossima stagione.

L’interesse del Bologna per Okafor non è da sottovalutare. Il club felsineo, reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto conquistare un posto in Champions League, è alla ricerca di rinforzi di qualità per affrontare il doppio impegno campionato-Europa. Okafor, con le sue caratteristiche di velocità, tecnica e capacità di giocare su più fronti dell’attacco, si sposerebbe bene con le esigenze tattiche di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù. La sua duttilità potrebbe essere un fattore chiave per un Bologna che vuole consolidare la propria posizione ai vertici del calcio italiano.

Dal canto suo, il Milan potrebbe valutare una cessione di Okafor. Nonostante il giocatore abbia mostrato sprazzi del suo potenziale, non è riuscito a imporsi con continuità nelle gerarchie offensive rossonere. Una sua partenza potrebbe permettere al Milan di incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato per acquisire profili più adatti alle esigenze di Allegri, il neo tecnico del club. Inoltre, una cessione di Okafor potrebbe liberare spazio in attacco per nuovi arrivi o per dare maggiore continuità a chi è già in rosa.