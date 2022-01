Calciomercato Milan, oggi il contatto per il difensore: cosa succede

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli uomini di mercato del Milan continuano a lavorare sul fronte difensore centrale: oggi potrebbero esserci novità.

Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, la dirigenza rossonera dovrebbe proseguire oggi i contatti con il Tottenham per provare a portare Tanganga in prestito a Milanello. Il club inglese è tiepido sull’ipotesi e vorrebbe un’opzione di acquisto compresa nell’accordo.