Calciomercato Milan, offerto a Maldini un talento dell’Arsenal

Calciomercato Milan, ai rossoneri è stato offerto Nelson a parametro zero: senza rinnovo con l’Arsenal, Maldini pronto al colpo

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Milan della prossima stagione. Come riferito da calciomercato.com infatti, a Maldini è stato proposto Nelson, esterno destro dell’Arsenal in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e lontano dal rinnovo con il club inglese.

I rossoneri sono molto interessati al talento classe ’99: se le trattative con i Gunners dovessero definitivamente saltare, il Diavolo sarebbe pronto ad affondare il colpo.